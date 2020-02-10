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MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 10.02.2020
MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara rejim güçlerince yoğun topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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