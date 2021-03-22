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Politika

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var

Mustafa Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." ifadesini kullandı.

Meltem Öztürk   | 22.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil." açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınması ile ilgili Şentop, "TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Şentop, Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası ile ilgili de "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum." dedi.

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