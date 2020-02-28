TBMM Başkanı Şentop: TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin olağanüstü toplanması talebine ilişkin, "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceği kanaatim var." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin olağanüstü toplanması talebine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var." dedi.
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