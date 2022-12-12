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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini ağırlayacak.

Aykut Yılmaz   | 12.12.2022
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak

TBMM

Mustafa Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.

Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.

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