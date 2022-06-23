TBMM Başkanı Şentop, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
TBMM
Şentop, Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nu telefonla arayarak, taziyelerini iletti, merhumun ailesine sabır ve metanet dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Ömrünü ilim, irşat ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.