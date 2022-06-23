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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Aynur Ekiz   | 23.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

TBMM

Şentop, Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nu telefonla arayarak, taziyelerini iletti, merhumun ailesine sabır ve metanet dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Ömrünü ilim, irşat ve tebliğe vakfeyleyerek binlerce talebe yetiştiren, manevi önderlerimizden muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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