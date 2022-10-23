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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'ın Milli Günü'nü kutladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 23.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM

Şentop, milli gün dolayısıyla Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'e tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Macaristan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Şentop, iki ülke ve parlamentoları arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesinin, samimi dilekleri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Devam ettirdiğimiz temaslarımız parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür. Yakın zamanda güzel ülkenize yapmış olduğum ziyaret esnasında şahsıma ve beraberimdeki heyete gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerimi yineliyor, dost Macaristan halkına sıhhat, huzur zatıalinize ve şahsınızda Macaristan Ulusal Meclisinin kıymetli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum."

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