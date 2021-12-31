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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Kovid-19'un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen umudumuzu hiç kesmedik

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Kovid-19'un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen salgından ari, güzel günlerden umudumuzu hiç kesmedik." ifadesini kullandı.

Seval Ocak Adıyaman   | 31.12.2021
TBMM Başkanı Şentop: Kovid-19'un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen umudumuzu hiç kesmedik

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, geçip giden zamanla birlikte hayatların da akıp gittiğine işaret eden Şentop, her yeni başlangıçta ve yeni yıla girişte, en kıymetli şeyin zaman olduğunun ve telafisinin de mümkün olmadığının daha iyi idrak edildiğine dikkati çekti.

Hem zamanı hem de hayatı daha anlamlı kılmak, hayırlı işlere vesile olmak ve "baki kalan bu kubbede hoş bir seda" için yeni umutlarla karşılamaya hazırlanılan 2022 yılının hayırlı olmasını temenni eden Şentop, yeni yılın memlekette ve yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında, 2020 yılının mart ayından itibaren devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük bir imtihan verildiğini, verilmeye de devam edildiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Virüsle mücadelede bir ve bütün olarak ortak hareket etmenin, başka insanların selameti için kenetlenmenin gerekliliğini kavradık. Kovid-19'un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen salgından ari, güzel günlerden umudumuzu hiç kesmedik. Biliyoruz ki yaşadığımız bu zorlu günlerde birlikte hareket edersek bütün acıları hafifletebilir, bütün zorlukları kolaylaştırabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; geçtiğimiz yıllardan çıkardığımız derslerle ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyada barışın, huzurun ve güvenin hakim olmasını temenni ediyorum. 'Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş/Dün, dünle beraber gitti cancağızım/Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.'"

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