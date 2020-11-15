TBMM Başkanı Şentop KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bağımsız, özgür ve müreffeh bir devlet olarak ilelebet yaşaması duasıyla..." mesajını paylaştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bağımsız, özgür ve müreffeh bir devlet olarak ilelebed yaşaması duasıyla... #KKTC37Yaşında— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 15, 2020