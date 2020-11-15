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Politika

TBMM Başkanı Şentop KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 15.11.2020
TBMM Başkanı Şentop KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bağımsız, özgür ve müreffeh bir devlet olarak ilelebet yaşaması duasıyla..." mesajını paylaştı.

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