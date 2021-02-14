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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Ertuğrul Subaşı   | 14.02.2021
TBMM Başkanı Şentop, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ın Gara bölgesinde, melun terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun."

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