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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

Meltem Öztürk   | 26.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

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