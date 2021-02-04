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Politika

TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, başsağlığı mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 04.02.2021
TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi

TBMM

​​​​​​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

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