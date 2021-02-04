TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi
TBMM Başkanı Şentop, başsağlığı mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.
Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 4, 2021
Şentop, Twitter'daki mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.