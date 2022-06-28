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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Sinan Uslu   | 28.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Guesri'yi kabul etti

TBMM

Şentop, Meclis'teki kabulde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayir'in, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şentop, özellikle Müslümanlarla ilgili yapılacak çalışmaların, Cezayir dönem başkanlığında daha ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.

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