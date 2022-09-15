TBMM Başkanı Şentop, Bakü'nün 104. kurtuluş yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Nuri Paşa olmak üzere Kafkas İslam Ordusu’nun tüm kahramanları ile Anadolu'dan kardeş ülkenin yardımına koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle yâd ediyorum.#TekMilletİkiDevlet 🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/1lAoG9fWxg— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 15, 2022
Mustafa Şentop, mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Nuri Paşa olmak üzere Kafkas İslam Ordusu'nun tüm kahramanları ile Anadolu'dan kardeş ülkenin yardımına koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.