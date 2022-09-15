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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'nün 104. kurtuluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Aykut Yılmaz   | 15.09.2022
TBMM Başkanı Şentop, Bakü'nün 104. kurtuluş yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Nuri Paşa olmak üzere Kafkas İslam Ordusu'nun tüm kahramanları ile Anadolu'dan kardeş ülkenin yardımına koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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