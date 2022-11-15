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Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Lefkoşa'daki törenin ardından Maraş bölgesine geçti.

Mehmet Kemal Firik   | 15.11.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

Lefkoşa

Maraş hakkında yetkililerden bilgi alan Şentop ve beraberindeki heyet ardından Bilal Ağa Mescidi’ni ziyaret ederek, Maraş’ı gezdi.

Şentop'un Maraş ziyaretine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de eşlik etti.

Ziyaretin ardından tekrar Lefkoşa'ya dönen Şentop, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi.

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs davasına verdiği önemi vurgulayarak, Meclis olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin çözümün anahtarı olacağını muhataplarına anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Töre ile de görüşen Şentop, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Başka çare kalmayınca Türkiye’nin 1974’te Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini anlatan Şentop, sonrasındaki süreçte de KKTC'nin ortaya koyduğu tüm tezlere Türkiye’nin destek verdiğini kaydetti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü elde etmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda görünürlüğünü parlamenter platformlarda sürdürülen temaslarla arttırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Şentop, Zorlu Töre’yi, nisanda İstanbul’da düzenlenecek 12. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi TÜRKPA Genel Kurul Toplantısına da davet etti.

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