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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz

Fatma Sevinç Çetin  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz

Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz. Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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