Dolar
39.21
Euro
44.86
Altın
3,330.71
ETH/USDT
2,731.30
BTC/USDT
108,550.00
BIST 100
9,668.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

Ali Kemal Akan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde başkent Astana'da "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla 11-12 Haziran'da düzenlenecek TÜRKPA 14. Genel Kurulu kapsamında ilk olarak TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı'na katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığındaki toplantıda, TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov devralacak. TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı'nda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da konuşma yapması bekleniyor.

Kurtulmuş'un, TÜRKPA 14. Genel Kurulu kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na hitap edecek.

TÜRKPA, İstanbul Anlaşması ile kuruldu

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin 21 Kasım 2008'de imzaladığı İstanbul Anlaşması ile kurulan TÜRKPA, üye ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini, tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması suretiyle refahın yükseltilmesini, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesini amaçlıyor.

TÜRKPA çalışmalarına, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye, Özbekistan ve Türkmenistan ise misafir olarak katılıyor.

TÜRKPA Genel Kurulu'nda her ülkeden 8 milletvekili ve Meclis Başkanı bulunuyor. Genel Kurul, Asamble'nin karar alma organı olarak görev yapıyor, TÜRKPA'nın çalışmalarını da üye ülkelerin meclis başkanlarının oluşturduğu TÜRKPA Asamble Konseyi yönlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi
Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği" iddiası
Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan vefat eden edebiyatçılar için anma mesajı

Siyasilerden Kurban Bayramı mesajları

Siyasilerden Kurban Bayramı mesajları
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet