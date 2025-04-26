TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan'a geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan’a geldi.
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Kurtulmuş’u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı’na geçti.
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