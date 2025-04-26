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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı Antalya'da gerçekleştiriliyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan'a geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan’a geldi.

Ali Kemal Akan  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan'a geldi

TBMM

Kurtulmuş’u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı’na geçti.

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