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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

Kemal Karadağ  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'ı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş'un Yılmaz'ı kabulüne Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü Kurtuluş Açıksarı da katıldı.

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