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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Koruma Daire Başkanı Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Koruma Daire Başkanı Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis'teki kabulde Kurtulmuş, TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatı'na mensup tüm polislerin gününü kutladı.

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve huzuru için şehit ve gazi olmuş polisleri şükranla ve saygıyla andığını dile getiren Kurtulmuş, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gazi Meclis'in güvenliğinin polislere emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis başta olmak üzere ülke genelinde huzurun ve asayişin sağlanması için canı pahasına görevini yapan polis teşkilatına başarılar diledi.

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