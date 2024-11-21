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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Silva'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti.

Seval Ocak  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Silva'yı kabul etti

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