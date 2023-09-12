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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına inanıyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına inanıyoruz

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin de katıldığı "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimize utanç günü olarak geçen 12 Eylül darbesinin 43. yılında, darbenin acılarının en yakın şahitlerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi'nde, yeni ve demokratik bir anayasa için böylesine anlamlı bir sempozyumun gerçekleşiyor olması demokrasimiz açısından mutluluk vericidir.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, insanı önceleyen ve kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlamak boynumuzun borcudur."

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