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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız

12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu’na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan,  "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Yeni anayasa ) "Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz. Bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buna hazırız." dedi.

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