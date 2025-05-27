TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın ziyaret edecek.
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın saat 13.00'te ziyaret edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.