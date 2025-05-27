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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Oğuzhan Sarı  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın ziyaret edecek.

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın saat 13.00'te ziyaret edeceği bildirildi.

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