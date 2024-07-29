TBMM Başkanı Kurtulmuş Mecliste milletvekilleriyle sohbet etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti.
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Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları sürerken ilk olarak AK Parti milletvekillerinin kullandığı kulise geldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in karşıladığı Kurtulmuş, burada milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.
Kurtulmuş, daha sonra muhalefet kulisine giderek burada grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle görüştü.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, her iki kuliste de milletvekillerine tatlı ikram etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.