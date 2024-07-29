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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Mecliste milletvekilleriyle sohbet etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti.

Seval Ocak  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş Mecliste milletvekilleriyle sohbet etti

TBMM

Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları sürerken ilk olarak AK Parti milletvekillerinin kullandığı kulise geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in karşıladığı Kurtulmuş, burada milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

Kurtulmuş, daha sonra muhalefet kulisine giderek burada grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, her iki kuliste de milletvekillerine tatlı ikram etti.

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