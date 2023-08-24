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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'i kabulünde "Tüm bu türbülansın olduğu bu coğrafyada temel hedefimiz önce bölgesel barışı oluşturmaktır." açıklamasında bulundu.

Duygu Yener  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yeni görevi nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunan Karadağ Büyükelçisi Kastratovic, başarı dileklerini iletti.

Kastratovic'e teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlar ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye ve Karadağ'ın bölgede mükemmel ilişkileri olan iki ülke olduğunu belirterek, "Tabii her iki ülkenin de ortak vizyonu, Balkanlar'da güvenin, istikrarın ve barışın kalıcı bir şekilde temin edilmesi için gayret sarf etmektir. Bunun yolu da hem ikili ilişkilerin iyileştirilmesinden hem de Balkan ülkeleri arasında çok taraflı ilişkilerin daha da ileri noktaya götürülmesinden geçiyor. Böylece Balkan ülkeleri arasında var olan bazı fikir farklılıklarının Balkanlar'daki ortak bir vizyonun oluşturulması ile çözülebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karadağ ile Türkiye arasındaki ilişkinin diğer Balkan ülkelerine örnek teşkil ettiğini söyleyen Kurtulmuş, ilişkilerin her alanda ileriye götürülmesi için iki tarafta da irade bulunduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına gireceğini ve tarihi bir dönemin başında bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti ikinci asrına giriyor ve burada ortak bir milli hedefimiz var o da önümüzdeki yüzyılı, 'sözü güçlü, gücü tesirli' bir Türkiye'nin yüzyılı haline getirmektir. Tabii Türkiye'nin tam da merkezinde olduğu bu coğrafyanın dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığı, en büyük çatışma ve gerginliklerinin yaşandığı bölge olduğunu biliyoruz. Bir tarafta Balkanlar, bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Kafkaslar, bir tarafta Orta Doğu, bir tarafta Doğu Akdeniz; tüm bu türbülansın olduğu bu coğrafyada bizim temel hedefimiz önce bölgesel barışı, istikrarı ve güveni oluşturmaktır. Önümüzdeki yüzyılı güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılı yapabilmek için önce bu ilk halkanın çok sağlam olması gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye'nin dış politikada temel perspektifinin barışçıl politika olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bölgede problem alanlarının azaltılması, ülkeler arasındaki işbirliği ve ittifakların çoğaltılması ve barışçıl perspektiflerin ortaya konulmasının öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Başta Asya ve Afrika olmak üzere dünyanın her yerinde barışçıl ilişkileri geliştirmenin de "ikinci halka temel hedefleri" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Üçüncü ve en geniş halka ise küresel ölçekte adil ve hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Böylece dünyada sadece belli ülkelerin sözünün geçerli olduğu bir uluslararası sistem değil, bütün ülkelerin, yeryüzünün eşit, egemen unsurları olduğu bir küresel sistemi kurmak zorundayız. Yani açıkçası dünyanın yeni bir küresel siyasal mimariye ihtiyacı olduğu aşikardır. Bunun için de Türkiye olarak gayret sarf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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