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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrailli bir grup Yahudi'nin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrailli bir grup Yahudi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı.

İsmail Çimen  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrailli bir grup Yahudi'nin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarının, Filistinlilere ve Müslümanların kutsal değerlerini karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemesi gerektiğini ve suçluları bir an önce adalet önüne çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye her imkan ve şartta Filistin'in yanındadır, Filistin'e ve değerlerimize yönelecek her saldırının tavizsiz bir şekilde karşısındadır." diye belirtti.

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