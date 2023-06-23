TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrailli bir grup Yahudi'nin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrailli bir grup Yahudi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistin'in Urif beldesinde bir grup fanatik Yahudi işgalci tarafından kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırdıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 23, 2023
İsrail makamları, Filistinlilere ve kutsal değerlerimize karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemek, suçluları…
İsrail makamlarının, Filistinlilere ve Müslümanların kutsal değerlerini karşı işlenen bu bilinçli saldırıları engellemesi gerektiğini ve suçluları bir an önce adalet önüne çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye her imkan ve şartta Filistin'in yanındadır, Filistin'e ve değerlerimize yönelecek her saldırının tavizsiz bir şekilde karşısındadır." diye belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.