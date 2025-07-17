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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Bir devlet davranışı değil, önüne geldiğine had bildirmek isteyen bir mahalle kabadayısının davranışıdır. Bu, kabul edilemez." dedi.

Oğuzhan Sarı, Tuğba Altun  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in saldırıları kabul edilemez Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

TBMM

Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, ile görüşmesinin ardından TBMM'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Bir devlet davranışı değil, önüne geldiğine had bildirmek isteyen bir mahalle kabadayısının davranışıdır. Bu, kabul edilemez." dedi.

Spiropali: Türkiye bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü

Spiropali ise dost ülke Türkiye ile kurulan bağların iki halk arasında daha güçlü olduğunu belirterek, Türkiye'nin ülkesine yönelik sıcak ve saygılı yaklaştığını, destek verdiğini ifade etti.

Kurtulmuş ile görüşmesinin ve fikir paylaşımının etkileyici olduğunu dile getiren Spiropali, 2023'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Bir asırdan uzun süredir iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece güçlenmediğini kaydeden Spiropali, özellikle son yıllarda ekonomi, savunma, eğitim ve turizm gibi konulardaki somut işbirliğinin kurumsallaştığını söyledi.

Spiropali, devletler arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam temellere dayanmasının nadir görülen bir durum olduğunu, Türkiye ve Arnavutluk'un bu şansa sahip olduğunu ve ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

İki ülkenin dünyaya barış ve güvenlik sunduğuna dikkati çeken Spiropali, bunların daha önemli hale geldiğini çünkü "savaş bulutlarının" artık ufukta değil, ülkelerin etrafında dolaştığını belirtti.

Spiropali, iki ülke meclisleri arasında komisyonlar ve teknik anlamda işbirliğinin artırılması, uluslararası örgütlerde adaylıkların desteklenmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Spiropali, Kurtulmuş'u Arnavutluk'u ziyaret etmek üzere davet ettiğini belirterek, "Biz Türkiye'yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak görüyoruz." dedi.

Arnavutluk ve Türkiye'nin NATO'da aktif ve güvenilir üyeler olarak 360 derece ortak bir yaklaşım benimsediğine işaret eden Spiropali, ülkesinin ittifak içerisindeki güvenlik ve kolektif savunma hedeflerini desteklediğini ve iki ülkenin bu anlamda stratejik bir ortaklığa sahip olduğunu dile getirdi.

Spiropali, 2027'de Tiran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık yaptıklarını ve Türkiye'nin de bu konuda yakın işbirliği sağladığını ifade etti.

Türkiye, Arnavutluk'un dördüncü ticaret ortağı

Türkiye'nin Arnavutluk'un dördüncü ticaret ortağı olduğunu ve ülkesinde Türk yatırımlarının yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Spiropali, yaklaşık 15 bin Arnavut'un Türk şirketlerinde istihdam edildiği bilgisini verdi.

Spiropali, ekonomi ve ticaret alanında işbirliği konusunda bütün potansiyeli kullanabilmek için çalışacaklarını kaydederek, özellikle güvenlik, savunma, yenilenebilir enerji, altyapı, sürdürülebilir kalkınma, turizm ve çevre konusunda işbirliğine önem verdiklerine değindi.

Ayrıca Spiropali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kurtulmuş'a Kosova'nın tanınması konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolünü takdir ediyoruz"

Spiropali, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu noktada Türkiye'nin, liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış görüşmeleriyle müzakerelere aracılık etmek üzere sürdürdüğü çabaları ve aktif rolü takdir ettiğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Diplomasinin bölgede, kıtada ve ötesinde barış ve istikrarı sağlamak için en iyi mekanizma olduğunun farkında olduğunu ifade eden Spiropali, ülkesinin de hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrar için katkılar sunduğunu söyledi.

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