Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partili Bekin'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile görüştü.

Aykut Yılmaz  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partili Bekin'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan kabule ilişkin paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında komisyon üyeleri Hür Dava Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, partisinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin raporunu sunduklarını söyledi. Raporun 46 sayfa ve 9 ana başlıktan oluştuğunu kaydeden Yapıcıoğlu, raporda iki ana bölüm bulunduğuna işaret etti. Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Türkiye'deki şiddet sorunu ya da terörsüz Türkiye kısmı. İkincisi de bundan bağımsız olarak Kürt meselesinin varlığına inanıyoruz ve bu meselenin tarihsel arka planını, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel arka planını irdeledik, bu meselenin de çözülmesi gerektiğini belirttik. Diğer partilerin yapmamış olduğu bir şeyi yaptık, işin şiddet kısmının çözümüyle ilgili somut bir kanun teklifi hazırladık. Taslak olarak bunu da komisyona sunduk. Sayın Başkan'a bu kanun teklifimizi de sunduk. Daha önce Komisyon'da temsil edilen, grubu bulunan partilerle bunu paylaşmıştık, o kanun teklifimiz taslak olarak sunuldu. Biz, bunu bilinçli bir şekilde Meclis Başkanlığına kanun teklifi olarak sunmadık. Arzu ediyoruz ki diğer partiler bunu incelesinler, bunun üzerine gerekirse bir müzakere yapalım. Oradaki bazı kavramlarla veya bizim önerdiğimiz düzenlemelerle ilgili farklı düşünceler de olabilir. Mümkünse diğer partilerin de ortaklaştığı ortak bir metin olarak Meclis Başkanlığına kanun teklifi şeklinde sunabiliriz."

Söz konusu kanun teklifi taslağının 11 maddeden oluştuğunu dile getiren Yapıcıoğlu, hem raporu hem de kanun teklifinin taslağını partilerinin internet sitesinden paylaşacaklarını söyledi.

"Kanun teklifinde ne öngörüyorsunuz?" sorusu üzerine Yapıcıoğlu, "Kanun teklifimizde fesih kararı alan ve fiilen bunu gerçekleştiren örgüt üyeleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler yer alıyor. Mevcut kanunlardaki değişikliklerden ziyade özel bir kanun. Yeni bir kavram 'fesih edilen örgüt'. Daha önce kanunlarımızda olmayan bir şey. Bu durumlarda ne yapılmasıyla ilgili tekliflerimizi yazdık." dedi.

Yapıcıoğlu, ortak rapor yazımında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya, "bu konunun görüşmede konuşulmadığı ve bu konunun açıklığa kavuşturulmadığı" yanıtını verdi.

