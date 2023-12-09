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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır

Ümit Türk  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır Fotoğraf: Cemal Yurttaş / AA

İstanbul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "(BMGK'deki veto kararı) Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." dedi.

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