TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu.
İstanbul
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Conrad Otel'de yapılan görüşmede, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubunca yapılacak ilk toplantının Filistin davası kapsamında uluslararası alanda önemli kazanımlara vesile olmasını diledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile bir araya geldi. pic.twitter.com/cKD8qM47ID— TBMM (@TBMMresmi) April 18, 2025
Kurtulmuş, Filistin davasının daha güçlü bir şekilde desteklenmesi ve daha organize bir şekilde ele alınmasını bu vesileyle amaçladıklarını belirterek, toplantının uzun yıllar siyasi bir mücadele gerektirecek Filistin davasına olumlu katkılar sunması arzusunda olduklarını ifade etti.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile görüştü
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısının amaçlanan hedefler doğrultusunda tamamlanarak Filistin davası için önemli kazanımlara vesile olmasını temenni etti.
İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının, katliam boyutlarını aşan bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, gelinen noktanın İsrail ve Filistin davası açısından farklı gelişmeleri ortaya çıkardığını kaydetti.
Kurtulmuş, bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde alınan kararların, dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu gösterdiğini, ayrıca İsrail'in katliamlarına karşı kurulan insanlık cephesinin yeryüzünde Filistinlilere destek veren ülkelerin ve insanların varlığını artırdığını söyledi.
İsrail'in en büyük gücünün ne askeri kabiliyeti ne teknolojisi ne uluslararası finans çevreleri ve medya üzerindeki hakimiyeti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İslam ülkelerinin dağınıklığı, parçalanmışlığı, inisiyatifsizliği ve kararsızlığının İsrail'in en büyük gücü olduğunu belirtti.
Bundan sonraki süreçte insanlıktan ve vicdandan yana olan ülkelerin bir araya getirilmesiyle Filistin davasına verilen desteğin artırılacağını dile getiren Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir araç olabileceğini ifade etti.
"Filistin davası için uzun yıllar sürecek ciddi, sabırlı bir siyasi mücadele başlayacak"
Açıklamaya göre, Kurtulmuş, Conrad Otel'deki görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yeni bir başlangıçla bugün uluslararası camiada yerini almaya başlayacağını ifade etti.
İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarına karşı uluslararası alandaki tepkilerin, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail aleyhinde alınan kararların hem İsrail hem de Filistin davası açısından yeni bir dönemi başlattığını kaydeden Kurtulmuş, bundan sonra Filistin davası için uzun yıllar sürecek ciddi, sabırlı bir siyasi mücadelenin başlayacağını belirtti.
Kurtulmuş, Filistin meselesinin bütün insanlığın ortak konusu haline getirilmesi için çalışmayı amaçladıklarını, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin Devleti'nin varlığını resmen kabul eden ülkelerin tamamının da aktif bir şekilde Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu inisiyatifinde yer alması için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
İslam dünyasının en önemli ülkelerinden birisi olan BAE'nin bu uluslararası oluşuma büyük katkılarının olacağına inandığını vurgulayan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash'a teşekkür etti.
Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile görüştü
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Filistin davasının bayraktarından birisinin Katar olduğunu belirterek, bu ülkeye Filistin davasına verdiği destek için teşekkür etti.
Katar’ın Filistin halkına gösterdiği yakın ilgiyi tarihçilerin güçlü şekilde yazdığını ve yazmaya devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, büyük bir cesaretle ve kararlılıkla Filistin meselesini başından itibaren destekleyen bu ülkenin, Gazzeli ve Filistinlilerin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması yönünde kararlı duruş sergilediğini belirtti.
Kurtulmuş, Filistin meselesini, bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerin meselesi olmasının ötesine taşımak arzusunda olduklarını anlatarak, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın başlangıcındaki temel fikrin de bu olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, zaman içerisinde söz konusu inisiyatifin genişletilmesi imkanının da bulunduğuna dikkati çekerek, toplantıda ortaya konulacak çalışmalarla bütün ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesini, iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesini sağlamak gerektiğini vurguladı.
Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nın da yeni bir uluslararası inisiyatifin başlangıcı olacağına işaret etti.
Kurtulmuş, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin de güçlü şekilde artarak devam ettiğini, iki ülke parlamentolarının dostluk gruplarının birlikte çalışmasının Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğine ve kardeşliğe katkı sunacağını belirterek, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim'i resmi ziyaret için Ankara’ya davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.