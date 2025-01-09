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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı kabul etti.

Gazi Nogay  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı kabul etti

"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi
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