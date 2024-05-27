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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır. Halkın iradesine kasteden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır

TBMM

Kurtulmuş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın foğraflarına da yer verilirken, Kurtulmuş, 27 Mayıs darbesinin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün her daim korunması gerektiğini vurgulayan tarihi bir ders niteliğinde olduğu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Milli egemenliği kabullenemeyenlerin meşru hükümeti askıya aldığı bu müdahale, esasında milletimizin iradesine vurulmuş bir darbe olarak hafızalarımızdadır. 1960 darbesiyle başlayan hukuksuz süreçte, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Menderes ve yol arkadaşlarını her zaman hayırla yad ederken, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize milletimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır. Halkın iradesine kasteden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz."

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