TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu üyelerini kabul etti
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya milletvekilleri ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada Kurtulmuş, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Abdurrahman Başkan ile BAKSİFED Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.