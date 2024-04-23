TBMM Başkanı Kurtulmuş: 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa ile ilgili süreci başlatmayı düşünüyoruz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili, "23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz. Fikri olan her kurum sürece katkı vermeli." dedi.
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