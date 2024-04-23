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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa ile ilgili süreci başlatmayı düşünüyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili, "23 Nisan haftasından sonra, önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz. Fikri olan her kurum sürece katkı vermeli." dedi.

Gazi Nogay  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa ile ilgili süreci başlatmayı düşünüyoruz

TBMM

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