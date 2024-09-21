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Politika

TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

TBMM Genel Kurulu, 2002 yılından bu yana toplam 2 bin 754 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Seval Ocak  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

TBMM

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

AA muhabirinin cevaptan derlediği bilgilere göre, Meclis'te son 22 yılda toplam 2 bin 754 kanun teklifi kabul edildi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 22. Yasama Dönemi'nde 914 kanun yapan TBMM, 23. Yasama Dönemi'nde 548, 24. Yasama Dönemi'nde 418, 26. Yasama Dönemi'nde 491, 27. Yasama Dönemi'nde ise 310 düzenlemeyi yasalaştırdı.

7 Haziran 2015 seçimleriyle oluşan ancak hükümet kurmaya yönelik görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle erken seçim kararı alınarak 1 Ekim 2015'te sona eren 25. Yasama Dönemi'nde herhangi bir kanun kabul edilmedi.

1 Ekim'de 3. Yasama Yılı açılışı yapılacak 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 73 kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te yasama dönemlerine göre kabul edilen kanun sayıları şöyle:

Yasama DönemiKanun sayısı
22914
23548
24418
25-
26491
27310
28 (devam ediyor)73
Toplam2.754

Yanıtta, TBMM Genel Kurulu'nda "temel kanun" olarak görüşülen yasa sayılarına da yer verildi. Buna göre Mecliste, 22. Yasama Dönemi'nde 29, 23. Yasama Dönemi'nde 50, 24. Yasama Dönemi'nde 73, 26. Yasama Dönemi'nde 70, 27. Yasama Dönemi'nde 116 "temel kanun" kabul edildi. 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 18 düzenleme "temel kanun" olarak görüşüldü.

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