Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Sudan ile bugün için bir proje bulunmadığını belirterek, "Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda." dedi.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bin dekarlık alanda yerli tohum için kenevir ekimi yapıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının yurt dışı tarım müşavirliklerine yapacağı atamalara ilişkin bir soru üzerine Pakdemirli, bu tasarrufun kendisinde olduğunu vurguladı.
Söz konusu atamalar için üç dört ayrı mülakat yapıldığını ve çalışanlar arasından belli kriterlere göre seçim yapılacağını belirten Pakdemirli, henüz bir atama yapılmadığını da bildirdi.
Bakan Pakdemirli, Ergene'de hala tamamlanmamış tesisler bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belediyelerin arıtma tesislerinin çoğunu biz yaptık. Ama belediyelerin hala kanalizasyonla ilgili problemleri var. Bunların bir şekilde çözülüyor olması lazım. Kalan tesislerle ilgili bütçelerimizi ayarladık. Biz bitiriyor olacağız. İnşallah belediyeler de bizim kadar hızlı olur. Bizde devamlılık esastır, bakanların değişmesinin önemi yok. Bizden önceki değerli bakanımızın yaptığı ve yapmaya söz verdiği her şey bizim de başımızla beraberdir."
Kendisine yönelik eleştirilere değinen Pakdemirli, Meclis'teki birçok milletvekilinde cep telefonu numarasının bulunduğunu, isteyen bütün milletvekillerinin kendisine ulaşabileceğini vurguladı.
"Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması lazım"
Pakdemirli, Sudan'da tarım arazilerinin kullanımına ilişkin de "Sudan ile bugün için bir projemiz yok. Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda. Eğer yapmamız gerekirse Sudan ile bu projenin devamını yapmak isteriz. Çünkü Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması lazım. Hollanda, İngiltere, ABD, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de bunları yapmaya devam ederiz." diye konuştu.
Türk Hava Kurumuna (THK) ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pakdemirli, THK'ye yönelik sevgisini kimsenin sorgulamamasını istedi.
Riskli bir operasyonda söz konusu yangın söndürme uçaklarını uçurmayı uygun bulmadıklarını anlatan Pakdemirli, "Sivil Havacılık, üç yıllığına bu yetkiyi veriyor. Atatürk'ün kurduğu kurum olarak Türk Hava Kurumuna ayrıcalık tanıyor, alicenaplık yapıyor. Eğer gitse her bir uçak için 20'şer tane 'No go item' bulacaktır, bir pilot olarak söylüyorum. Bir ağacın değerli olduğu yerde bir insanın değeri yok mu? Ya bir insanı öldürsek burada. Ayıp değil mi ya? Bunu niye bu kadar uzatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.
THK'nin başka uçakları uçurması kaydıyla bu kurumdan uçak kiralayabileceğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar 135 milyon dolar para ödemişim Türk Hava Kurumuna. Devlette 2 tane para ödeyen kurumuz; biri Sağlık Bakanlığı biri Tarım ve Orman Bakanlığı. Ayıp değil mi Türk Hava Kurumunun bize yaptığı? 135 milyon dolar para ödemişim topu topu 10-15 milyon dolarlık uçaklara. Bunlar yenilenemez miydi? Yani bunları da sormamız lazım. Krala da bazen 'çıplak' demek gerekiyor. 45 bin lira olan uçuş fiyatını 91 bin liraya çıkarmışlar, gene de çağırmışım adamları '71 bin liraya yaparız.' demişler. Biz de dedik ki: '1.200 lira, helikopterle 1 ton su atma maliyeti, 8 bin lira uçağın su atma maliyeti, uçaklar da riskli, personel de binmek istemiyor, çalışmak istemiyorlar.' Buna 'hayır' mı diyeceğiz, personeli zorlamam mı gerekiyor?"
"2023 çıtası ilk 10'da olmak"
Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal gayrisafi milli hasılada değişen kurlardan dolayı birkaç yüz milyon dolarla Fransa'nın gerisine düştüğünü ve ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu son derece normal, biz bunu toplarız, Fransa'nın önüne geçeriz, hiç önemi yok. Dünyada 10 ve 11'inci sırada gidip geliyoruz. Türkiye dünyada her zaman ne çıta koydu kendisine? 2023 çıtası ilk 10'da olmak. Biz buradayız, buradaysak başarılıyız." ifadelerini kullandı.
Bu yıl buğday ithalatının artma nedenine ilişkin de Pakdemirli, "Dahilde işleme rejiminde önce ihracat, sonra ithalat yaptırıyorduk. Şimdi dedik ki: 'Önce ithalatını yapacaksın, sonra ihracatını yapacaksın.' O yüzden bu sene ithalatlar biraz arttı ama önümüzdeki sene ihracatlarımıza bunların yansıdığını göreceksiniz." diye konuştu.
Kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına yönelik eleştirilere de değinen Pakdemirli, "Canlı hayvan konusunda da ben geldiğimden itibaren bu işle ilgili frene bastık, bu iş inşallah tamamen sıfırlanana kadar çok kararlı bir şekilde götürmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.