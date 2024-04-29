Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi
Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı"nı tevdi etti.
Ankara
Pakistan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende iki ülkenin askeri yetkilileri ile diplomatları hazır bulundu.
Zerdari, 20 Nisan'da resmi ziyaretler kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a da aynı nişanı tevdi etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.