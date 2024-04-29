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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı"nı tevdi etti.

Gökhan Çeliker  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi

Ankara

Pakistan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende iki ülkenin askeri yetkilileri ile diplomatları hazır bulundu.

Zerdari, 20 Nisan'da resmi ziyaretler kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a da aynı nişanı tevdi etmişti.

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