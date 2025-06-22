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Politika

Siyasilerden ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin tepkiler

Siyasiler, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özcan Yıldırım  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Siyasilerden ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin tepkiler

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(ABD'nin İran'a saldırısı) Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır."  dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (İsrail-İran) Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı yegane çözüm yoludur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığının herkes için tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştüğünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

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"Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.

Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin İran'a yönelik nükleer tesisleri hedef alması, Orta Doğu'daki mevcut gerginlikleri daha da derinleştirerek, bölgesel çatışmaların genişlemesi riskini artırmaktadır." ifadesini kullanan Ala, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli süreçten kaçınmanın en etkili yolu, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm üretmekten geçmektedir. Bölgesel gerginliklerin daha da yayılması, daha büyük bir felakete yol açabilir. Böylece süreç, gerginliğin taraflarını da olumsuz yönde etkileyecek ve bölge halkların yanında tüm dünya için ciddi ve uzun süreli gerginliklere yol açacak sonuçlar doğurabilir.

Bu bağlamda, bölgedeki tüm aktörlerin uluslararası hukuka dayalı bir çözüm için masaya dönmesi büyük bir önem taşımaktadır. Diplomatik çabaların ön planda tutulması gerekmektedir. Tarafların, müzakerelere açık olmaları ve çatışmaların çözümü için ortak bir zemin aramaları, bölgesel ve küresel barış için de en sağlıklı yol olacaktır. Sonuç olarak, hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı bir savaş yerine, diplomasi yoluyla sorunlara daha kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması en doğru seçenek olacaktır."

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