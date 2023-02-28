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Politika

Şentop'tan 28 Şubat mesajı: Millet iradesini yok sayanlar hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, millet iradesini yok sayan, tehdit eden, seçtiği hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyenlerin sonunun daima aynı olacağını, hak ettikleri karanlığa gömüleceğini bildirdi.

Ertuğrul Subaşı   | 28.02.2023
Şentop'tan 28 Şubat mesajı: Millet iradesini yok sayanlar hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir

TBMM

Şentop, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, 28 Şubat 1997'nin, hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslimini isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek utanç tarihi olduğunu belirtti.

Faillerinin bin yıl ve ötesinde sürmesini arzu ettikleri zorba darbe düzeninin karanlığına karşı, milletin inancı ve iradesinin gücüyle aydınlığın galip geldiğine işaret eden Şentop, "Bugün, yaşananların unutulmasının istenmesi, konuşulmaması ve hatta birkaç özür kelimesiyle iyileşecek geçip gitmiş basit bir hata olarak görülmesi, milletin hafızasını aslında hiç anlamayan bir zihniyetin yaklaşımıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Gerçekleri reddedici bu yaklaşım, dönemin hayatları gasp edilen, işkence ve zulmü bizzat yaşayan insanlarımızı, 28 Şubat'ın çocuk yaştaki masumlarını bir kez daha aynı şiddetle yaralamakta, aynı travmayı tekrar tekrar onlara yaşatmaktadır. Bu insanlık suçunun tahribatı tamir edilemez ve ruhlardaki yaraları iyileşemez. Ancak gelecekte bir daha asla böylesi bir acının yaşanmaması için, hücrelerinde darbe kodlarını taşıyan anlayışa karşı, demokrasi mücadelesi hafızamızı daima diri tutmak en büyük gücümüzdür. 15 Temmuz'da milletimizin iradesinin ve mücadelesinin ruhunda da bu güç vardır. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin geleceğinin teminatı bizatihi milletimizdir. Millet iradesini yok sayan, tehdit eden, seçtiği hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyenlerin sonu daima aynı olacak, hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir.

Milletimizin egemenliği, hakları, inancı, geleceği ve demokrasimiz için asla vazgeçmeyeceğimiz mücadelemizle; geçmişten bugüne darbe girişimlerinin ve darbe zihniyetinin daima karşısında onurla duran gençlerimizi, kadınlarımızı her bir insanımızı şükranla, hürmetle selamlıyorum."

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