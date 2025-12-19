Dolar
Politika

Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yapılan seçimde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek yeni belediye başkanı seçildi.

Ahmet Bayram  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Şehzadeler Belediye Meclisi, Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yeni belediye başkanını belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda CHP Grubu, Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek'i aday gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım ise grubundan bağımsız aday olduğunu açıkladı. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.

31 meclis üyesinin katıldığı oylamanın ilk turunda Hakan Şimşek 20 oy, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı. İlk turda gerekli olan çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur oylamada Hakan Şimşek 23 oy alırken, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 1 oy boş çıktı. Bu sonuçla Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

Hakan Şimşek seçimden sonra yaptığı konuşmada Durbay'ın kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bizler Gülşah başkanımızı örnek alacağız. Bir yandan tedavi olan bir yandan neler yapabilirim diye düşünen biriydi. Başkanımızın verdiği her sözü yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

