Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi
Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı gösterildi.
Ankara
Saadet Partisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.