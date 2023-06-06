Dolar
21.82
Euro
23.29
Altın
1,963.35
ETH/USDT
1,880.50
BTC/USDT
27,018.00
BIST 100
5,388.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adayı gösterildi.

Fırat Taşdemir  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi

Ankara

Saadet Partisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti
TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı
Samsun'da Terme Çayı taştı, evleri su bastı
Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Benzer haberler

Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi

Saadet ve Gelecek partileri, Antalya Milletvekili Özbudun'u TBMM Başkanı adayı gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet