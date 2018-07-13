AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "15 Temmuz'un daha iyi anlaşılması için daha fazla azimle çalışıp, şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye kararlıyız." dedi.

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Hainlere inat yaşamayı bahtiyarlık saymasak bile, yaşamayı ve yaşatmayı görev saydığımız için 15 Temmuz’un daha iyi anlaşılması, istiklal ışığımızın ebediyen sönmemesi için yardan ve serden geçmiş bir millet olarak daha fazla azimle çalışıp, şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve alçak terör saldırılarından birinin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirildiğini ve bu saldırının ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

"Tepemize yağdırılan bombalara, vatandaşlarımızın üzerine sürülen tanklara, televizyonların basılıp el konulmasına, parlamentoya, Cumhurbaşkanlığına, kamu binalarına zarar verilerek, insanımıza ve demokrasimize kastedilmiştir." ifadesini kullanan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin ve TBMM'nin zalimlere asla teslim olmadığını, direnerek, kendi iradesine, istiklaline, istikbaline ve istikrarına sahip çıktığını vurguladı.

Çalık, şu görüşlerini paylaştı:

"15 Temmuz, öyle bir tarihin adıdır ki ancak yaşayanların anlayabildiği, bedelinin de milletçe ödendiği bir gündür. Kurulan tuzaklara, kumpaslara ve kullanılan taşeronlara, katliam, şiddet, terör ve karalama kampanyalarına rağmen diyoruz ki, 'Yel kayadan ne koparır?' Türkiye büyük bir ülkedir. Birçok medeniyet kurmuş, farklılıkları, çoğulculuğu, zenginlik saymış bir barış coğrafyasıdır.

Hainlere inat yaşamayı bahtiyarlık saymasak bile, yaşamayı ve yaşatmayı görev saydığımız için 15 Temmuz'un daha iyi anlaşılması, istiklal ışığımızın ebediyen sönmemesi için yardan ve serden geçmiş bir millet olarak daha fazla azimle çalışıp, şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye kararlıyız. Milletimizin şanlı direnişinin ikinci yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili olan ihanet çetesini bir kez daha şiddetle lanetliyorum. İlelebet saygı ve minnetle anılacak şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Muhabir: Ali Kemal Akan