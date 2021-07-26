Euro
10.10
Dolar
8.56
BIST 100
1,352.36
Altın
1,808.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İsmet Karakaş   | 26.07.2021
Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ankara

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz'da Halisdemir hakkında "son derece talihsiz" paylaşımda bulunduğu bildirildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol imzalı açıklamada, "Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz 2021 tarihinde Twitter hesabında, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yapmış olduğu son derece talihsiz, İYİ Parti camiası olarak asla kabul edemeyeceğimiz paylaşımı nedeniyle ilgili olarak şahsın, Merkez Disiplin Kuruluna sevki yönetim kurulumuzca uygun görülmüş olup, gereğini bilgilerinize arz ederim." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Benzer haberler

Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

'Darbe girişimine ilk soruşturmayı açan başsavcı' Kodalak: Soruşturma, o gecenin en önemli kırılma noktalarından biridir

FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya eyaletinde 'Demokrasi Zaferi' afişi taşıyan uçak uçuruldu

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Türk halkı darbe girişimini reddederek kararlı ve istisnai tepki verdi

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Türk halkı darbe girişimini reddederek kararlı ve istisnai tepki verdi
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor
TRT'den 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel içerikler

TRT'den 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel içerikler