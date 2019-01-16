'Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı'

ANKARA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezinde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ankara'nın her işte, her sektörde "şampiyonlar ligi"nde olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Ankara'mızı başkente yakışır bir vaziyette, ticaretinde, sanayisinde ve benzer bir çok alanda en önde güreşen ve birinci olan bir kent yapabiliriz." diye konuştu.

Belediyelerin, Ankara gibi büyük illerde ortaya konulan projelerin tamamını finanse edebilme kabiliyetinin olmadığına işaret eden Özhaseki, "Belli bütçeleriniz vardır, bir kısmını da hükümetin üstlenmesi gerekir. İşte o hükümet nezdindeki işlerin de sürdürülebilmesi adına bir tecrübem var. Hükümeti iyi tanıyorum. Siyaset ayağını iyi biliyorum. İlişkilerimi de iyi kurarak inşallah birçok projeyi de bakanlıklarımız nezdinde takip edip bunları ben yaparım diye düşünüyorum. Ayrıca kimseyle kavgam olmaz. Siyasetin içinde aktör olmam. Sadece hizmetlerimle konuşurum." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, daha önce açıkladığı Ankara projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

"Şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor"

Ankara'daki su faturalarının yüksek geldiği belirtilerek, su konusunda bir vaadinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Özhaseki, Ankara'daki su fiyatlarının indirilmesinin üzerinde uzun süredir çalışıldığını söyledi.

Özhaseki, Devlet Su İşleri tarafından yapılan 32 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla belediyenin kaynak sularını yakında Çamlıdere Barajından Ankara'ya vermeye başlayacağını söyledi.

Kızılırmak'ta yapılan barajdan Ankara'ya su verebilmek için kurulan terfi istasyonlarının 250-300 milyon lira civarında elektrik gideri olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şimdi bir taraftan Gerede suyunun devreye girdiğini, bir taraftan elektrik giderlerinin bittiğini, bir taraftan da su üzerinde bazı yerlerde enerji üretebilecek tesisler kurulduğunu söyledi.

Özhaseki, bütün bunların neticesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin su fiyatlarında yüzde 30 indirime gittiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Gerede suyu da devreye girdikten sonra bir hesap daha yaparız. Ancak şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor." yorumunu yaptı.

"Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı"

Öğrencilerin ulaşıma verdiği ücretlere ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Orada yapılması icap eden öğrenci taşımalarının normal tam bilet fiyatlarının yarısı olmasıdır. Şu anda 2,5 lira civarında tam bilet fiyatı var. 1,75 lira gibi öğrenci fiyatları. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü benim mühür elimde değil şimdi. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. İnşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız." dedi.

"Ankapark, bahar aylarında hizmet vermeye başlar"

Ankapark'ın ne zaman açılacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özhaseki, dünyanın en önemli merkezlerinde böyle projelerin olduğunu hatırlattı. Özhaseki, "Yeri konusu tartışma konusu oldu. Onun dışındaki tartışmaları doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Ankapark'ın bedelinin söylendiği gibi 5-6 milyar lira civarında değil 1 milyar 350 milyon lira civarında olduğunu bildiren Özhaseki, "Bitmiş vaziyette. Bugünlerde ödemeler yapılıyor. Arkadaşlarımız hızlı davranırlarsa eksikleri tamamlayabilirlerse bir, iki ay içinde açılır. Ancak böyle merkezlerin daha çok yaz günlerinde çalıştığını düşünecek olursak, herhalde bahar aylarında burası hizmet vermeye başlar." değerlendirmesini yaptı.

"Toplantılar neticelendi ama yine görüşüyoruz"

MHP ile ittifak görüşmelerinin ne aşamada olduğuna yönelik bir soruya Özhaseki, "Yaptığımız toplantılar neticelendi ama yine görüşüyoruz. Temel prensip 2014 seçimlerinde herkesin aldığı oylara ve belediyelere saygı duymak şeklinde gelişti. 2014'te bizim kazandığımız yerlerde onlar, onların kazandığı yerlerde biz aday göstermeyeceğiz." diye cevap verdi.

"Benim kimseyle kavgam yok"

Özhaseki, "Şehirde farklı kesimlerin de sesini dinleyecek bir yönetim modeli ortaya koyma açısından en vadediyorsunuz?" sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yönetim anlayışını anlattı.

Sivil toplum örgütleriyle görüşmeden hiçbir kesim hakkında karar vermediğini vurgulayan Özhaseki, bunu yapınca rahat ettiğini, destek gördüğünü, insanların bakışının değiştiğini ifade etti.

Özhaseki, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediğini, ihalelerin dahi canlı yayınladığını aktararak, "Ancak üzüldüğüm bir şey var, televizyonlarda ben bu prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor.' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı." diye konuştu.

Muhabir: Ferdi Türkten-Aynur Ekiz