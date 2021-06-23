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Politika

Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Enes Kaplan   | 23.06.2021
Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abba, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Abba'nın, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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