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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Politika

MSB Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Bircan: 2023 yılında 183 bin düzensiz göçmen engellendi

Milli Savunma Bakanlığı Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, Suriye sınırında yüzde 63, Irak sınırında ise yüzde 100 oranında ileriden kontrol sağladıklarını söyledi.

Adem Balta  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
MSB Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Bircan: 2023 yılında 183 bin düzensiz göçmen engellendi

TBMM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Uslu, "Filistin'de insanlık suçu işleniyor. İsrail ve destekçilerini kınıyoruz. İsrail, mülteci kamplarını bile bombalıyor. Bugün kendi ülkesinin dışında yaklaşık 5 milyon mülteci var. Filistinliler, bulundukları ülkelerde mülteci kamplarında yaşıyorlar. Gazze, mülteci kampı haline gelmiş durumda. İnsani malzemeler bile ulaştırılamıyor. Bu, uluslararası hukuk açısından ve insani açıdan kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

BM raporlarına göre, dünyada zorla yerinden edilmiş göçmen sayısının 108 milyona ulaştığını aktaran Uslu, Türkiye ve dünyada göçmenlerle ilgili yanlış bir algının olduğunu belirtti.

Uslu, her göçmenin, düzensiz göçmen olmadığını, ülkesinden farklı sebeplerle kaçan göçmenlerin de bulunduğunu, fakat bütün göçmenlerin aynı potaya konulduğunu dile getirdi.

Tuğgeneral Serkan Bircan da "Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında Sınır Güvenliği ve Sınırlarda Alınan Fiziki Tedbirler" hakkında sunum yaptı.

Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre kara sınırının olduğunu anımsatan Bircan, "hudut namustur" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Bircan, "Suriye sınırında yüzde 63, Irak sınırında ise yüzde 100 oranında ileriden kontrol sağlıyoruz. Sınırlarımızı modüler beton duvarı, devriye yolu, gözetleme kulesi, güçlendirilmiş kafes tel ve elektronik unsurlar, İHA, geniş alan kamerası gibi araçlara kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Bircan, 2023 yılında yaklaşık 183 bin düzensiz göçmenin engellendiğini, 10 bin 601 düzensiz göçmenin ve 563 teröristin yakalandığını kaydetti.

Şimdiye kadar 30 milyon metrekarelik alanın da mayınlardan temizlendiğine dikkati çeken Bircan, birçok ülkenin, Türkiye'nin sınırlarındaki tedbirleri örnek aldığını aktardı.

Bircan, hudutların korunması için yaklaşık 60 bin personelle verdikleri mücadelenin, uluslararası hukuk ve dünya standartlarına uygun olduğunu da ifade etti.

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