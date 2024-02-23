Dolar
31.09
Euro
33.67
Altın
2,027.72
ETH/USDT
2,933.00
BTC/USDT
50,957.00
BIST 100
9,369.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Utku Şimşek  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler, Polonya Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa şampiyonu Güreş Milli Takımı'nı kabul etti
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız
İstanbul Havalimanı'nda engellilere işaret diliyle cuma hutbesi okunması uygulaması başlatıldı
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile görüştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet