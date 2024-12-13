Dolar
34.95
Euro
36.72
Altın
2,651.25
ETH/USDT
3,919.40
BTC/USDT
101,457.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasındaki Anadolu Efes maçı sonrası Basketbol Gelişim Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır

Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

TBMM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Güler, "İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır.  Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Yargıtaydan Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davası kararlarına onama ve bozma
ABB Meclis toplantısında suya yüzde 30,2 zam kararı alındı
Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı
Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet