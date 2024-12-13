Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır
TBMM
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
Güler, "İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.