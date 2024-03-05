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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci'yi kabul etti

Utku Şimşek  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci'yi kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti. Kabulde, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı." ifadesine yer verildi.

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