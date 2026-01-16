Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

