Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
